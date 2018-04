26 Teams aus dem ganzen Kanton kämpfen am kommenden Wochenende vom Samstag 5. Mai und Sonntag 6. Mai 2018 um den diesjährigen Meistertitel. Wettkampfbeginn ist jeweils um 9.15 Uhr. Gespielt wird mit bis 16.15 Uhr, unterbrochen von einer Mittagspause. Das Rangverlesen erfolgt im Anschluss an den Wettkampf. Die Frauenriege organisiert diesen Anlass in Zusammenarbeit mit der Männerriege und dem Aargauer Turnverband bereits zum zweiten Mal und freut sich auf interessante, faire und unfallfreie Spiele. Die Organisatoren hoffen auf viele Fans der teilnehmenden Vereine und ganz besonders auf sportbegeisterte Gäste aus der Region. Eine Festwirtschaft steht bereit, damit alle ihren Durst löschen und den grossen und kleinen Hunger stillen können. Neben Getränken und Grilladen werden leckere, hausgemachte Gebäcke angeboten. Nähere Infos und das Programmheft sind zu finden auf der Website der Frauenriege unter www.frek.ch. Reservieren Sie sich diesen Termin, kommen Sie in die Turnhalle, lassen Sie sich vom Wettkampffieber der Spielerinnen anstecken und feuern Sie Ihre Favoriten zu Höchstleistungen an.