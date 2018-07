Während einem Fussballmatch steht der Trainer (meistens) nicht auf dem Rasen. Anders bei einem Chorkonzert. Dort steht derjenige, der mit dem Chor das Konzert einstudiert hat, fast immer auf der Bühne. Aber warum sollte der Chor nicht mal ein Lied anstimmen ohne Dirigent? Eine Gelegenheit dazu findet sich immer.

An zwei Kursabenden in Gipf-Oberfrick und Frick erhielten insgesamt 14 Sängerinnen und Sänger einen Einblick in das Anstimmen von Liedern. Sie lernten mit einfachen Hilfsmitteln möglichst sauber den einzelnen Stimmen (Sopran - Alt - Tenor - Bass) den jeweiligen Anfangston eines Liedes vorzugeben. Und wie stellt man es an, dass alle gleichzeitig und im gleichen Takt anfangen? Auch diese Herausforderung wurde diskutiert.

Mehrere der Kursteilnehmer erkannten bereits ihr Potential und betonten ihr Interesse an einem Vizedirigentenkurs. Bald mehr dazu auf dieser Webseite und in den „Aargau singt – News“.

Kursleiter war Marcel Hasler vom Servicecenter „Aargau Singt“.