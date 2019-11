Aabach Sänger auf Reisen

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite als unser Chor zur wie gewohnt sorgfältig geplanten Vereinsreise in die Bodenseegegend aufbrach. Über Kreuzlingen ging es zum Pfahlbaudorf Unteruhldingen auf deutscher Seite. Durch die hochinteressante Führung wurde uns das Leben unserer entfernten Vorfahren nahe gebracht. Abgeschlossen wurde der erste Tag mit gemütlichem Zusammensein und und Übernachtung in Meersburg. Der nächste Tag sah uns am Affenberg, jawohl, richtige Affen füttern und die weite Landschaft durchwandern. Über Konstanz ging's dann mit dem Rheinschiff auf die lange und geruhsame Fahrt nach Schaffhausen. Der gewaltige Rheinfall erwies sich einmal mehr als sehenswerte Attraktion. Erfüllt vom erlebnisreichen Wochenende traten wir schliesslich die Rückreise in den Aargau an, mit erneuerten kameradschaftlichen Banden.