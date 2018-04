Die diesjährige GV fand im Hotel Chrüz Arcadia in Oensingen statt.

Unsere Präsidentin Brigitte Grossenbacher überzeugte wieder einmal mit einem ausführlichen Jahresbericht:

Einmalig war der ökumenische Waldgottesdienst in Kestenholz vom Leben des Niklaus von der Flühe beim gemeinschaftlichen Singen und Einbezug der Kinder in der freien Natur. Bei der Vereinsreise mit dem Bus bei schönstem Wetter, dem Besuch des Tropenhauses Frutigen, der Sesselbahn-Fahrt auf den Harder Kulm und der Heimfahrt über den Brünigpass kamen wir glücklich und zufrieden zu Hause an. Der Bettag mit Gemeindefest unter dem Thema „Das ist der Hammer“, den 95 Thesen von Martin Luther und den passenden Liedern sowie die Darstellung der Reformation durch Kinder überzeugten alle. Am Singsamstag übten wir Lieder für die Weihnachtszeit und Vital Pürro gab bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen als Chorleiter und Organist demissioniere, was uns sehr stark berührte. Beim Adventssoirée überraschten wir nach dem Singen die Gottesdienstbesucher bei geschmückten Tischen mit Beinschinken und Kartoffelsalat. In einem besonderen ökumenischen Gottesdienst in unserer Kirche begleitete Vital unsere Chorgemeinschaft zum letzten Mal und spielte zum Schluss das gewaltige Orgelspiel „Nabucco“, was durch Mark und Bein ging.

Bei der Ehrungen wurde Vreni Rindisbacher für 30 Jahre Gesangstreue zum „Ehrenmitglied des Schweizerischen Kirchengesangsbundes“ ernannt und mit einer Ehrenurkunde, einem Liederbüchlein, einer Anstecknadel und einem Blumenstrauss geehrt.

Auch hatten wir das besondere Glück, drei neue Sängerinnen in unserem Chor aufzunehmen.

Glücklicherweise fanden wir in der Person von Frau Cécile Göbel eine neue Chorleiterin und Organistin.

Ein spezieller Dank galt dem weiterhin bestehenden Vorstands-Mitgliedern, der Präsidentin Brigitte, unserer Pfarrerin Yvonne Gütiger und dem Sozialdiakon Urs Wieland für die gute Zusammenarbeit.

Als Abschluss des GV-Abends spielten wir noch ein fünfgängiges Lottospiel mit tollen Preisen, die Heiri und Elisabeth Lüthi einmal mehr mit viel Liebe zusammengestellt haben.