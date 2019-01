«Anglo Swiss Club Solothurn: 80 Jahre alt und kein bisschen müde»



1938 haben 39 Mitglieder im Hotel Krone den Anglo-Swiss Club Solothurn gegründet. Ihr Ziel war es, die englische Sprache und Kultur zu pflegen sowie Kontakte mit hier ansässigen Leuten aus anglophonen Ländern zu pflegen. Der fortschrittliche Geist der damaligen Mitglieder zeigte sich auch darin, dass unverheiratete oder geschiedene Frauen aufgenommen wurden, was damals in der Schweiz eher unüblich war.



80 Jahre später stammen viele Mitglieder aus englischsprachigen Gebieten. Darunter sind auch sogenannte «Expats», welche in den international tätigen Firmen in der Region tätig sind. Für sie ist der Verein ein Glücksfall. Er ermöglicht ihnen, innert kurzer Zeit ein Beziehungsnetz aufbauen und auch Kontakte mit Schweizern zu knüpfen. Man darf also sagen, dass der Anglo Swiss Club auf ehrenamtliche Weise wichtige Integrationsarbeit leistet.



Der Verein organisiert jeden Monat Anlässe der geselligen oder bildenden Art. Beliebt sind auch die «coffee mornings» oder «coffee afternoons», welche jeweils am letzten Donnerstag um 10 Uhr oder am zweiten Dienstag eines Monats um 13.45 Uhr in der Barock Café Bar in Solothurn stattfinden. Viele Mitglieder treffen sich auch jeden Montagabend im Red Johns Pub in Solothurn. Neue Mitglieder sind immer willkommen. Schauen Sie doch mal an einem der letztgenannten Anlässe unverbindlich rein! Weitere Angaben über das Tätigkeitsprogramm des Vereins finden Sie auch auf der Homepage: www.angloswissclubsolothurn.org



Die gut besuchte Generalversammlung wurde durch den scheidenden Präsidenten Ian Bergmann speditiv durchgeführt. Er übergibt das Zepter nun an die neue Präsidentin Isabella Hadley. Auch seine Frau, Shirley Bergmann tritt als Sekretärin zurück. An ihrer Stelle wird Susie Fieldhouse das Sekretariat führen. Eine weitere Rochade gibt’s bei den Finanzen. Der langjährige Kassier Stephen Barber verbleibt zwar im Vorstand, für die Finanzen wird nun Jin Buchanan zuständig sein.



Zu erwähnen ist noch, dass der Anglo Swiss Club mit weiteren 10 Vereinen der Dachorganisation «Federation of Anglo Swiss Clubs Switzerland» angehört. Diese hat im Mai des letzten Jahres ihre Jahresversammlung im Hotel Krone durchgeführt. Gleichzeitig feierte dort der Anglo Swiss Club mit seinen Mitglieder die 80 Jahre seines Bestehens. Am 28. Mai 2018 hat die Solothurner Zeitung über die beiden Anlässe berichtet.