Am 5. Oktober klopft es leise an der Tür,

dein 80. Geburtstag kommt zu dir.

Mit schönsten Rosen und glänzenden Lichtern,

spielt er dir ein Geburtstags Liedchen.

Es soll dein Herz ganz tief berühren,

und dir sagen, lass dich lieben und führen.

Führen in dein neues Lebensjahr,

sei einfach weiterhin so sonnig und wunderbar.

Wir haben dich alle, ganz toll Lieb, du bist der beste Ehemann, Papi, Schwiegerpapi, Opa und Götti den es gibt.

Von Herzen danken wir dir, für alles was du machst und immer für uns da bist.

Auf diesem Weg, wünschen wir dir einen wunderschönen Tag.

Mami, Sarah & Marc mit Jessica, Dario & Alina, Vanessa & Marco mit Marlon & Aaron