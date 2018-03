Lag es am schlechten Wetter, dass sich am letzten Samstagmorgen nur 8 Personen zum Sammeln von Abfall auf den Weg gemacht hatten? So oder so brachte der 8. Litteringtag der SP im ganzen Dorf und entlang der Zufahrtsstrassen etwa 500 Liter Abfall ein. Dieser wurde der Gemeinde zur Entsorgung übergeben. Die Aktion wurde von Anwohnern persönlich verdankt. – Würden mehr Personen anpacken, könnten zum Beispiel auch der Dünnernkanal geräumt oder Zigarettenfilter eingesammelt werden. Die SP wird Gespräche aufnehmen, damit der Litteringtag zu einem Engagement aller werden kann. (SMK)