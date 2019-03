72. Generalversammlung der Frauengemeinschaft St. Gallus Wangen

Die diesjährige Generalversammlung stand ganz unter dem Motto „Frauenpower“, so zumindest fielen die Dankesworte von Kirchgemeindepräsident Bernhard Kissling und Präses Diakon Sebastian Muthupara im Anschluss an die zügig abgehaltene Versammlung aus. Beide hoben den grossen Wert für die Gemeinde hervor, welcher das Wirken der Frauengemeinschaft hat. Nur wenige Tage nach dem internationalen Frauentag und nach der dieses Jahr unter Claudia I. stattgefundenen Fasnacht pilgerten 81 Personen, davon 78 Frauen, am Montag, 11. März in die Alphalle und nahmen an den von Jsa Jeisy wunderschön dekorierten Tischen Platz. Co-Präsidentin Carola von Arx begrüsste alle Anwesenden herzlich und verdankte die Hilfe beim Tische aufstellen, die Mithilfe des Abwartes, sowie das Gastrecht der Einwohnergemeinde. Speziell begrüsst wurden die Vereinsdelegationen, sowie der Präses mit seiner Ehefrau. Zu Beginn servierten Mitglieder der Chlausenzunft den bewährten Salatteller mit Hackbraten, wie immer hergestellt und geliefert von der Küchencrew und dem Heimleiter Matthias Christ vom Ruttiger. Anschliessend gab es eine kurzweilige Rückschau auf das Jahr 2018, moderiert von Co-Präsidentin Helen Gmür und Karin Felder, Verantwortliche für die Aktivitäten mit Kind, passend untermalt mit einer Powerpoint-Fotoshow. Dabei war einmal mehr zu sehen, wie sich Aktivitäten von Jung und Alt bestens koordinieren lassen. Kassierin Edith Kissling durfte auch dieses Jahr eine positive Jahresrechnung erläutern, sowie ein Budget präsentieren, welches wiederum keinen Verlust vorsieht. Seit der letzten Generalversammlung musste von vier Mitgliedern für immer Abschied genommen werden. Drei Austritten standen zwei Neuaufnahmen gegenüber, so dass der Verein aktuell 192 Mitglieder zählt. Das langjährige Team „Weltgebetstag“ unter der Leitung von Daniela von Arx hat demissioniert und wurde mit einem Blumengruss verabschiedet. Erfreulicherweise hat sich mit Edith Mühlematter eine neue Hauptverantwortliche gefunden, welche von Edith Kissling, Ursi Wolf und Elisabeth Uebelhart unterstützt wird. Der gesamte Vorstand stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Edith Kissling erwähnte speziell das toll funktionierende Co-Präsidium und überreichte Carola von Arx und Helen Gmür als Dank für ihr grosses Engagement Blumensträusse. Im wieder sehr reich befrachteten Jahresprogramm wurden nebst den traditionellen, die dieses Jahr neuen Anlässe „Besuch im Bundeshaus“, „Bauernhofolympiade“ und „auf den Spuren der Kühe“ hervorgehoben. Nach vielen Dankesworten an die unzähligen Helferinnen, die jeweils grosses Engagement rund um die vielen Anlässe leisten, schloss Carola von Arx den offiziellen Teil des Abends mit den Worten: „Was der Sonnenschein für die Blumen, ist das lachende Gesicht für die Menschen!“. Bei einem Fruchtsalat mit dem traditionellen von Carola von Arx für alle gebackenen Amaretti und Kaffee fand der Abend seinen Ausklang. Details zu den Aktivitäten der Frauengemeinschaft unter www.kirchgemeinde-wangen.ch

Bericht Catherine Hodel,Wangen