Am 20. Juni 2018 führte die ABB Technikerschule zum 6. Mal ihren beliebten Ehemaligen-Treff in der Berufsfachschule BBB in Baden durch.

Nach der Begrüssung durch die Schulleitung folgten zwei interessante Referate über:

«Innovation – Eine wichtige Komponente für den Erfolg» von René Cotting (Head of Operations, Innovation and R&D ABB Group) und «Professionelle Videoproduktion mit deinem Smartphone» von Nicolas Chicherio (Smartphone Trainer).

Anschliessend wurden alle Anwesenden zu einem «Verre de l’amitié» mit Imbiss eingeladen.

Diesen Sommer feiert die ABB Technikerschule zudem ihr 25-jähriges Bestehen als Verein. Dieses Jubiläum wird im August 2018 noch speziell gefeiert!