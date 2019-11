50 Jahr Jubiläum Provinzmusig - Neues Outfit

Die Provinzmusig gibt es seit 50 Jahren. Gegründet als Zunftmusig in Zuchwil ist die Stimmungs- und Unterhaltungsmusik facettenreicher denn je. Die Stilrichtungen sind Stimmungsmusik, Evergreens, Potpourris und aktuelle Hitparadenstürmer. Wir treten bei Vereinsanlässen, Geburtstagen, Firmenanlässen usw. auf. Dabei spielen wir in Blöcken von 15-20 Minuten und können dank umfangreichem Repertoire ein abendfüllendes, musikalisches Feuerwerk zünden. Pauschalpreise sind unsere Stärke.

Neues Outfit zum Jubiläum

Das Jubiläumsjahr 2019 hat uns zudem bewogen, uns vom bisherigen Outfit "Clochard" zu trennen. Das neue Kostüm passt wunderbar zu unserem Repertoire. Im Jubiläumsjahr dürfen wir zudem ein paar spezielle Auftritte verzeichnen: An der Thuner Fasnacht waren wir Ehrengast, die Stanser Fasnacht durften wir akustisch mitprägen, auch in den Gassen der Solothurner Fasnacht waren wir zu hören. Auch am Bummel der Guggenmusig Schränz-Gritte Basel durften wir auftreten oder die GV des Artisten- und Musikervereins SWJ in Zürich musikalisch begleiten. Am 7. und 8 September 2019 musizierten wir als Gastformation am 23. Torkelfest in Berneck. Über Auftrittsanfragen freuen sich die 11 Musikanten aus der Region Solothurn.