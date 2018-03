März 2018 - das neue Jahr ist zwar noch wenige Wochen jung, aber echte Fashionistas wissen eins: Kein Beauty- und Modetrend ist älter als der aus der letzten Saison! Echte Fashion-Profis informieren sich, um den anderen modisch immer den einen wichtigen Schritt voraus zu sein. Was ist in diesem Jahr extrem angesagt? Woran kommt man definitiv nicht vorbei? Unser Beauty-Trend-Guide verrät Ihnen, wie Sie sich in diesem Jahr stylen sollten, um up-to-date zu sein.

An diesen Trend-Farben und Style-Highlights kommen echte Fashionistas 2018 definitiv nicht vorbei:

1. Gerade war gestern – asymmetrisch ist in! Einer der wichtigsten Fashiontrends für Frühjahr und Sommer 2018 ist Asymmetrie! Gerade Linien und strenge Schnitte waren gestern, Trendsetterinnen setzten klar auf One-Shoulder-Oberteile oder asymmetrische Blusen mit Mustermix oder alternativ mit Grafik-Prints. Angesagt sind ebenfalls Patchwork-Kleider mit schräg angesetzten Bahnen und Volants. Wer es ausprobieren will: Bei einer Longbluse einfach die untersten Knöpfe auflassen und eine Seite in die Hose stecken – fertig! Bei den Farben spielen Neutrals wie Nude-Töne, helles Grau und mattes Weiß eine wichtige Rolle.

2. Matt ist out – jetzt kommt Glanz ins Spiel In den vergangenen Jahren war ein matt abgepudertes Gesicht ein echtes Muss. Alles Schnee von gestern, jetzt kommen Highlights und ein gesund glänzender Teint ins Spiel! Face Gloss bringt Ihr Gesicht ganz natürlich zum lebendigen, verführerischen Strahlen – ein Tropfen genügt schon. Und: Keine Sorge, Face Gloss klebt nicht und wirkt auch nicht fettig!

3. Ohne volle Lippen geht nichts! Auch 2018 sind volle Lippen ein Mega-Thema. Die Stars setzen häufig auf Filler-Injektionen mit Hyaluron, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen (möglichst noch als Lunchtime-Facials über Mittag). Aber oftmals bleibt die Natürlichkeit dabei auf der Strecke … Sinnlich volle Lippen können Sie auch ohne Spritzen bekommen: Lip Plumper für den schnellen Volumen-Effekt machen es möglich. Plumping-Produkte sind ganz klar auf dem Vormarsch! Alternativ sorgen die neuen LipTints, spezielle Kombi-Sticks aus Lippenstift und Balsam, für den beliebten Smudged-Lips-Look. Den Lipliner können Sie in diesem Jahr jedenfalls getrost vergessen, denn Contouring ist absolut von gestern! Farben? Ganz klar Pink! Oder andere fröhliche Töne. Ob matt oder glossy – da ist alles erlaubt.

4. Bloß nicht schüchtern sein! Um die Augen wird es bunt Einer der wichtigsten Trends in diesem Jahr: Knallfarben bei den Augen! Dezente Kupfer- und Grautöne sind passé – jetzt kommt wieder Farbe ins Spiel. Ein auffälliges Augen-Make-up ist 2018 Pflicht. Das heißt: Die Wimpern werden wieder verstärkt betont mit Produkten, die sie fülliger und länger wirken lassen, damit es mit dem verführerischen Augenaufschlag passt. Statt Smokey Eyes werden die Augen nun mit bunten Farben in Szene gesetzt. Perfekt sind intensive Farben wie Gelb, Orange oder leuchtendes Blau für die Lider. Am besten aber wählen Sie einfach eine Lieblingsfarbe – alles ist erlaubt! Passende Produkte aus diesem Bereich lassen sich in Onlineshops wie parfumdreams.de bequem bestellen. Abgerundet wird das Ganze durch den Lidstrich: Der darf in diesem Jahr wieder intensiver ausfallen! Filigran ist out. Wer weiter auf den Nude-Style setzt, der sollte den Lidstrich unter das Auge setzen, so wirkt der Look nicht so ungeschminkt.

5. In Sachen Gesichtsreinigung wird es natürlich! Unser Tipp: Öl Schon die alten Griechen und Römer wussten, wie gut sich Öl für die Hautpflege eignet. Es ist ein regelrechter Alleskönner und bestens geeignet, um die empfindliche Haut und die Lippen zu pflegen. Und auch für Haare ist es oftmals eine echte Wohltat. 2018 ist das Jahr, in dem Öle verstärkt für die Gesichtsreinigung interessant werden – sanfter, natürlicher und pflegender zugleich kann kein anderes Produkt sein! Spezielle Reinigungsöle sind klar auf dem Vormarsch.