41. Ordentliche Generalversammlung des VSV Kt. Solothurn

Am Sonntag, 26. Januar 2020 konnte um 10.45 Uhr Vizepräsident Peter Schneider 41 Personen im Airporthotel in Grenchen zur 41. Ordentliche Generalversammlung des VSV Kanton Solothurn begrüssen. Unter den zahlreichen Gästen waren auch vom Zentralvorstand Andreas Küng, Urs Liechti, Vertreter des VSV Nordwestschweiz, Heinz Walther vom VSV Kanton Bern, vom VSV Oberwallis Isabelle Hauser und Reini Wyssmann die den Weg zu uns nach Grenchen gefunden haben sowie unser Ehrenmitglied Edith Grob. Für diese GV haben sich aber leider auch zahlreiche Ehrenmitglieder und andere treue Mitglieder für ihre Abwesenheit entschuldigt. Musikalisch umrahmt wurde die GV von der SÖ- Formation „Ergolz“. Unser Kantonalverband zählte per 31.12. 2019, 205 Mitglieder. Der VSV Kt. Solothurn musste leider auch im vergangenen Jahr von zwei treuen Mitglieder Abschied nehmen. Peter präsentierte sehr aufschlussreich den Verbandsjahresrückblick. 2019 war wiederum ein erfolgreiches Jahr in dem einige schöne Anlässe stattfanden, vor allem die Stubeten wurden sehr gut besucht und der Volksmusik-Kurs auf dem Balmberg war wieder ein toller Erfolg wo wie jedes Jahr auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Die Vorstandsmitglieder haben einen erfolgreichen Weg eingeschlagen das soll heisen, dass sie diesen Weg auch mit eingeschränktem - dazu später mehr - Vorstandspersonal weiter führen werden. Kassier Marcel Fasnacht konnte den Anwesenden wie jedes Jahr eine positive Jahresrechnung präsentieren, dies auch dank einem sehr gut besuchten Kurs auf dem Balmberg. Der Revisorenbericht fiel deshalb auch positiv aus, und auch das Budget 2020 wurde von den 33 Stimmberechtigten einstimmig angenommen. Da Wahlen anstanden, musste Peter leider die Demission von unserer langjährigen Präsidentin Dorli Hammer bekannt geben. Krankheitshalber sah sich Dorli gezwungen – Sie hätte dieses Amt nicht mehr mit vollem Elan weiter führen können – diesen

Schritt schweren Herzens zu vollziehen. Die Vorstandskollegen hatte Dorli schon frühzeitig orientiert so dass sich die restliche drei – Peter, Marcel und Roland – mit der Fortsetzung beim VSV Kanton Solothurn Gedanken machen konnten, das hiss, man musste einen neuen Präsident wählen und das geschah auch durch den Tagespräsident Urs von Burg. Und so setzt sich der Vorstand – sicher für die nächsten zwei Jahre - im 2020 wie folgt zusammen: Präsident: Peter Schneider, Kassier: Marcel Fasnacht, Sekretär: Roland Walker. Das Amt als Vizepräsident bleibt leider Vakant. Als Ersatzrevisor amtet neu Rolf Jezler.

Im Traktandum „Verschiedenes“ lobte Urs Liechti die gute Zusammenarbeit mit dem Nordwestschweizer-Verband und des VSV Kanton Solothurn. Er verdankte die geleistete Arbeit im 2019 und hofft natürlich, dass dies auch – leider ohne Dorli Hammer – weiterhin so positiv verläuft. Auch Andreas Küng hofft, dass auch der neu gewählte Präsident mit seinen Vorstandskollegen, weiterhin mit dem Zentralvorstand gut zusammen arbeiten werde. Als Dank für die geleisteten Arbeiten und die gute Zusammenarbeit überreichte Peter Schneider im Namen der Vorstandsmitglieder, der zur Ehrenpräsidentin gewählten Dorli Hammer eine volkstümliche Wanduhr und einen schönen Blumenstrauss. Mit einem herrlichen Mittagessen aus der Airporthotel-Küche, das vom Serviceteam speditiv serviert wurde, begann dann die obligate GV-Stubete. Das wiederum animierte zahlreiche Musikantinnen und Musikanten – es ergaben sich sieben Formationen – an diesem Nachmittag schöne Volksmusik zu spielen.

Auch mit dem Jahresprogramm 2020 ist der VSV Kanton Solothurn wieder gut unterwegs. Am 15.März 2020 startet der VSV mit der Stubeten-Saison um 13 Uhr im Bowlingcenter in Trimbach.

Weiter angaben zum VSV Kt. Solothurn finden Sie auf:

www.volksmusik-solothurn.ch