Wo froher Gesang jeden Donnerstag ertönt, da ist der Regi-Chor Muri nicht weit weg. Normalerweise probt der Regi-Chor Muri im Pfarreisaal der Kath. Kirche Muri. Nicht aber am vergangenem Wochenende. Bereits um 0730 Uhr trafen sich rund 30 Mitglieder um in Richtung Morschach zu fahren, denn dieses Mal fand das geplante Probeweekend für die kommenden Konzerte vom 9./10. November in den Räumen des Bildungszentrum Mattli in Morschach statt. Bei schönstem Sonnenschein wurden wir in Morschach empfangen. Nach dem Znüni Kaffee begannen wir mit dem Singen. Wir absolvierten ein straff geführtes Probeweekend. Mit viel Elan führte unsere Chorleiterin, Beatrice Klausner, ihre Sängerinnen und Sänger die Tonleiter hinauf und hinab. Ein schwieriger Auftakt drei bis vier Mal wiederholt, da oder dort wurde noch ein leiseres Piano oder Mezzoforte bis zum Fortissimo eingebaut. Mit musikalischen Highlights vom Gründungsjahr 1979 möchte der Chor dieses Mal dem Publikum einen unterhaltsamen Abend bieten. Es werden somit auch wieder Gesangstücke in verschiedenen Sprachen gesungen. Notieren Sie sich bereits jetzt unsere Konzertdaten und lassen Sie sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen. Weitere Infos finden Sie auch auf der Homepage des Regi-Chor's Muri. www.regi-chor.ch Nebst dem Proben kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Ob bei einem Besuch im Dorf oder beim gemeinsamen Nachtessen im Rest. Mattli. Auch für die Erkundung der schönen Umgebung fanden wir Zeit. Wie könnte ein Chor schon einen solchen Abend ausklingen lassen, wenn nicht mit fröhlichem Gesang und geselligen Beisammensein bis in die frühen Morgenstunden. Es waren für uns alle zwei schöne und strenge Tage, an die wir uns gerne und lange erinnern werden.

Unsere Konzerttermine:

- Samstag, 09. November 2019, 17.00 Uhr, ref. Kirche Muri

- Sonntag, 10. November 2019, 19.30 Uhr, ref. Kirche Muri.