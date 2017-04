Seit vier Jahrzenten sind wir hunderprozentig freiwillig für Sie da. Mit Freundlichkeit und Fachwissen stehen wir Ihnen jederzeit beratend zur Seite.



Die Auswahl kennt keine Grenzen und unser Sortiment umfasst 2'000 Spiele für jede Gelegenheit und jedes Bedürfnis. Wir erfüllen Ihre Wünsche und da Spielen kein Alter kennt, decken wir auch nebst Spielen vom Kleinkind bis zum Senior auch den Bereich Demenzaktivierung ab. Was gibt es besseres in unseren schnelllebigen Zeit, als Zeit zu schenken, die Lebensqualität positiv beeinflussen und in Beziehung bleiben. Wir helfen dabei und lassen somit keine Wünsche offen!



Ihr Budget ist uns ein Anliegen, genauso wie der Umweltgedanke.



Ab 1. Mai 2017 bis 30. April 2018 feiern wir unser 40 - jähriges Bestehen. Jede Woche gibt es tolle Aktionen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.ludotheksolothurn.ch



Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!