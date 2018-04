"Suppe choche heisst's am 22. April, zum Aesse chönni cho wär will. Zum Dessert gäbs Kafi und Chueche derzue, der Erlös chöm der Aktion Brot für Brüder zue. Abgliferet hei mer 600 Franke, dafür wett i allne no einisch rächt härzlich danke. De schliesslech wie mer eis nid vergässe, der Chor und der Pfarrer hei die meischti Suppe gässe.+Dies steht im Jahresbericht nach dem erstmals durchgeführten Suppentag 1978. Inzwischen ist die Zahl 80 erreicht. Dies dank engagierten Frauen welche sich zum Ziel gesetzt haben mit ihrem Angebot Gutes zu tun um andern zu helfen. Mancher Löffel Suppe wurde gegessen und manches Stück Kuchen genossen um in all diesen Jahren 95'000.00 Franken !! zu erarbeiten. Hier wurde wahre Oekumene gelebt, begleitet von fröhlichen gemeinsamen Stunden während der Arbeit. Viele welche Unterstützung benötigen, durften von diesen uneigennützigen Einsätzen profitieren um etwas Entlastung in schwierigen Situationen zu erfahren. Aber auch die Besucher der Suppentage hatten ihr Gutes davon. Dies von einer währschaften, mit Liebe gekochten Mahlzeit. Der Suppenlieferant, welcher seine Fertigpäckli anbringen wollte, wurde auf jeden Fall hochkannt aus der Küche geworfen, denn Qualität bleibt eben Qualität. Herzliche Gratulation den "Suppentagfrauen"- und vielen Dank! Die drei Kirchgemeinden sind stolz auf Euch. Wir hoffen, dass Ihr beim nächsten Mal, am 3. November 18 noch mehr als 100 Liter "müest übertue"!