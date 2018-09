Verbandsmeisterschaft Netzball vom Polysport NWS in Olten

Verbandsmeister gekürt

Am vergangenen Sonntag wurde in der Stadthalle in Olten die 4. Verbandsmeisterschaft Netzball vom Polysport NWS durchgeführt. 10 Elite-Mannschaften und eine Junioren-Mannschaft nahmen teil. Der Anlass wurde vom SVKT Olten ausgezeichnet organisiert. Es herrschte eine sehr motivierte Stimmung. Es gab viele spannende und faire Spiele. Das OK kann auf einen sehr gelungenen Anlass zurückblicken. Die Spielerinnen und Zuschauer wurden von der Festwirtschaft kulinarisch verwöhnt. Unter anderem standen feine Salate, Hotdogs und ein gluschtiges Kuchenbuffet zur Auswahl.

Kurz nach 9 Uhr war Spielbeginn. Die Spiele wurden in den Hallen 1 und 2 ausgetragen. Schon bald gab es Schweisstropfen und rote Köpfe. Die Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Die Spiele wurden für eine Mittagspause unterbrochen. Die Sportlerinnen konnten sich für die weiteren Spiele stärken. Bei den Finalspielen wurde hart um die letzten Punkte gekämpft.

Das Rangverlesen wurde mit Spannung erwartet. Das Rechnungsbüro arbeitete sehr speditiv, sodass es nach den letzten Spielen kein langes Warten gab. Beim Rangverlesen wurde mit dem letzten Rang begonnen. Dies vergrösserte die Spannung. Es war ein reichhaltiger Gabentempel vorhanden. Alle Spielerinnen erhielten einen grosszügigen Preis. Worüber sie sich sehr freuten. Den 1. Rang erreichte Attiswil und wurde Verbandsmeister Elite. Mit grossem Stolz nahm die Siegermannschaft den Pokal entgegen. Den Schiedsrichtern wurde der Einsatz mit einem Präsent verdankt. Unter den Helfern wurden zwei tolle Preise verlost.

Vera Barritt, Präsidentin vom Polysport NWS, gab der Freude über den gelungenen Anlass Ausdruck und bedankte sich beim SVKT Olten für die ausgezeichnete Organisation. Den Mannschaften dankte sie für die Teilnahme.

Rangliste