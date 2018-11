Alle zwei Jahre findet an verschiedenen Austragungsorten der Aargauer Musikwettbewerb statt. An diesem lassen sich Instrumentalistinnen und Instrumentalisten zwischen 8 und 20 Jahren in vier Alterskategorien von einer Fachjury beurteilen. Am diesjährigen 4. AMW waren gleich fünf junge Musiktalente der Musikschule Eigenamt äusserst erfolgreich:

Arushi Bhattacharya, Birr (Klavier Kat. 3): 1. Preis mit Auszeichnung

Sasmit Bhattacharya, Birr (Gitarre Kat. 2): 2. Preis

Lara Eichenberger, Birr (Klavier Kat. 3): 2. Preis

Anela Marie Phillips, Lupfig (Klavier Kat. 3): 2. Preis

Nanako Vucic, Birr (Klavier Kat. 1): 2. Preis

Die Musikschule Eigenamt gratuliert den fünf Preisträgerinnen und Preisträgern sowie deren Instrumentallehrern Daia Anwander (Gitarre) und Stephan Langenbach (Klavier) herzlich zu dieser hervorragenden Leistung und zum wohlverdienten Erfolg.

