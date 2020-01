27. Tägi-Meeting - die 7 Sekunden Marke und SM Limiten

Als eines der ersten Meetings im neuen Jahr überhaupt fand das 27. Tägi-Meeting am 11. Januar im Laufkorridor im Tägi statt. 92 Athletinnen und Athleten in 169 Disziplinenstarts nahmen teil. Für viele die Gelegenheit wieder in Wettkampfsstimmung zu kommen, und den aktuellen Trainingsstandort zu bestimmen.

Die 7 Sekunden Marke über 50m

Mit 6.69s bleibt Deborah Agbelese nur zwei Hundertstel über der Aargauer 50m Bestleistung. Des weiteren bleiben Manuela Keller (6.93s), Aylin Scherer (6.95s, SM Limite) und Lisa Mösching (6.96s, SM LImite) unter den 7 Sekunden bei den Frauen.

Erfüllte Limiten für die Hallen Schweizermeisterschaften

Über die 50m erfüllen Florence Agbelese (7.05s und 8.06s 50m Hürden /U18), Deborah Edhere (7.15s/U18), Céline Gailllard (7.15s/U16), Melina Morell (7.25s/U16) und Loa Oldani (8.63s über 50m Hürden/U16) die Limite für die Meisterschaften am 22. und 23. Februar in Magglingen. Bei den Jungs erfüllt Léon Pieper die 60m Limite der U20 und Julian Jehle (U16) mit 7.97 über 50m Hürden die Nebenlimite für die 60m Hürden. Auch unsere auswärtigen Gäste konnten sich über einige erfreuliche Resultate freuen.

Ein Dank geht an unsere zwei Organisatoren; Albert Meier und Reto Som!