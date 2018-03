Freitag, 23. März 2018:

«Unheimlichi Missverständnis» im Theater Mausefalle

Benefiz-Aufführung zugunsten der Krebsliga Solothurn

Heuer steht die Komödie «Unheimlichi Missverständnis» – ein Dreiakter von Ronny Sunters (in Dialektbearbeitung von Rico Spring) – auf dem Spielplan» der Theaterfans Walterswil und Umgebung. Im Zentrum der Aufführung steht die Familie Rohrbach, in deren Haus aussergewöhnlich viele fatale Unfälle passieren, die einiges zu reden geben… Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen schaurig spannenden und lustigen Abend freuen. Am Freitag, 23. März 2018, laden die Theaterfans zu einer Benefiz-Aufführung ins Theater Mausefalle in Zuchwil ein. Der Erlös aus diesem Event geht vollumfänglich an die Krebsliga Solothurn.

Freitag, 23. März 2018, 20 Uhr (Türöffnung: 19.30 Uhr), Theater Mausefalle, Allmendweg 8, Zuchwil

Tickets: Fr. 25.00 (Auszubildende Fr. 15.00), Abendkasse; Ticketreservation: Krebsliga Solothurn, 032 628 68 10, info@krebsliga-so.ch