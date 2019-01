In Seon werden die Jassteppiche wieder ausgerollt. Der Skiclub Seon lädt alle Jasserinnen und Jasser zum 23. Seoner Jass-Abend ein. Die Vorfreude ist gross. Die Organisation ist in vollem Gange – den letzten Teilnehmern werden persönliche Einladungen verschickt, die Naturalpreise werden besorgt, die Bauernbrote bestellt, die Standblätter gedruckt, usw. Der nächste Jass-Abend findet am Freitag, 8. März 2019 um 19.30 Uhr (Standblattausgabe ab 19.00 Uhr) in der Turnhalle 4 in Seon statt. Gespielt wird an diesem Abend mit französischen Karten und wieder in zwei Kategorien, Einzel- sowie Partnerschieber. Beim Einzelschieber wird wiederum um Gold gespielt und beim Partnerschieber winkt eine Hotelübernachtung. Alle anderen Teilnehmer erhalten ebenfalls einen Preis. Das Startgeld beträgt pro Person CHF 25.00. Es wird jedem Teilnehmer ein Znünibon abgegeben, der zeitlich beliebig eingelöst werden kann. Anmelden kann man sich bei Roland Walti (062 775 06 03 – walti.roland@bluewin.ch) oder am Spielabend bis 19.15 Uhr. Aus organisatorischen Gründen freut sich der Skiclub jedoch auf eine vorgängige Anmeldung. So steht also einem gemütlichen Jassabend nichts mehr im Wege und der Skiclub Seon freut sich über viele Anmeldungen.