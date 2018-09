1994 gründeten die Dachorganisation Alzheimer’s Disease International und die WHO den Welt-Alzheimer-Tag. Er soll die Öffentlichkeit sowohl auf die Krankheit selbst, als auch auf die Situation der Alzheimer-Kranken und ihrer Angehörigen aufmerksam machen. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Solothurn bietet vor allem pflegenden Angehörigen diverse Dienstleistungen sowie Bildungsangebote in diesem Bereich an.

Gemäss Alzheimer Schweiz leben rund 148’000 Menschen mit einer Demenz in der Schweiz. Alzheimer ist die häufigste Form einer Demenz. Sie alle leiden unter einer allmählichen Abnahme der Hirnleistungen, welche verschiedene Auswirkungen mit sich bringt. Dazu gehören beispielsweise das Erkennen von bekannten Menschen und Gegenständen sowie die Fähigkeit sich in der vertrauten Umgebung zurechtzufinden. Das Urteils- und Denkvermögen nimmt ebenfalls stetig ab. Diese fortschreitenden Gehirnerkrankungen führen zu einem schleichenden Verlust der Selbständigkeit und des Selbstwertes.

Mehr als die Hälfte der Menschen mit Demenz wird zu Hause betreut und gepflegt – in den meisten Fällen von Ehepartnerinnen oder Ehepartnern. Die Organisation des Alltages wird für diese Angehörigen immer schwieriger. Sie sind rund um die Uhr gefordert und stossen an ihre Belastungsgrenzen, während für die eigenen Bedürfnisse kaum Zeit bleibt. Das Risiko, selbst zu erkranken, steigt.

Das SRK Kanton Solothurn hilft dieses Risiko zu minimieren indem es pflegenden und betreuenden Angehörige den Entlastungsdienst «Dementia Care» anbietet. Erfahrene Pflegehelferinnen SRK übernehmen regelmässig die Aufgaben von den Angehörigen. Einfühlsam und kompetent betreuen sie die Menschen mit Demenz in deren Abwesenheit. Bei einer leichten Demenz schenken freiwillige Mitarbeitende des Besuchs- und Begleitdienstes gerne ihre Zeit und ermöglichen Abwechslung im Alltag.

Auskunft über Entlastungs- sowie Bildungsangebote erteilen Ihnen gerne Jaqueline Allemann und Mario Wüthrich. Sie erreichen Sie telefonisch unter der Nummer 032 622 37 20 oder per E-Mail entlastung srk-solothurn.ch.

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Website: www.srk-solothurn.ch