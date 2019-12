20-jähriges Dienstjubiläum von Regina Peter – 10-jähriges Dienstjubiläum von Beatrice Koch

Seit 20 Jahren darf sich die Residenz Falkenstein auf die tatkräftige Unterstützung von Regina Peter, dipl. Pflegefachfrau HF und Berufsbildnerin verlassen. Sie setzt sich mit viel Leidenschaft für den Falkenstein ein und das Wohlergehen der Bewohnenden liegt ihr sehr am Herzen. Regina Peter erlebte in den zwei Jahrzehnten viele Veränderungen und weiss deshalb einige spezielle & lustige Anekdoten zu erzählen.

Beatrice Koch feiert das 10-jährige Dienstjubiläum in der Asana-Gruppe. Sie arbeitet in der Bewohneradministration und hat ihren Arbeitsplatz am Puls des Falkenstein; dem Empfang. Beatrice Koch wird durch ihre freundliche, dienstleistungsorientierte und offene Art von allen sehr geschätzt. Anfang jeden Monats dürfen wir uns über die, mit viel Herzblut von ihr verfasste, Huszytig freuen.

Geschäftsleitung, Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden der Residenz Falkenstein gratulieren den beiden Jubilarinnen ganz herzlich und wünschen ihnen weiterhin viel Freude in ihrer beruflichen Tätigkeit.