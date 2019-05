CRC: Die Buchpräsentation vom Mittwoch, 22. Mai 2019, in der Gemeindebibliothek Oberentfelden verspricht weit mehr als eine trockene Lesung. Denn: Chris Regez & Martina Meier inszenieren ausgewählte Passagen des Buches „Entscheidung in Florida“ wie ein Theaterstück und umrahmen die Stellen mit Songs aus ihrem Live-Musikprogramm.

Der neue Roman „Entscheidung in Florida“ knüpft ans erste Buch „Der Songwriter“ an und beschreibt Bereiche der Musikbranche, welche die meisten Leser nur vom „Hörensagen“ kennen. Dies eingepackt in die emotionale Geschichte rund um einen todkranken früheren Country-Star, der um sein Leben kämpft und zusammen mit Hitkomponist Joe Baker in einem Strandhaus in Bonita Springs, Florida, neue Songs schreibt und gegen seine Krankheit kämpft.

Ins Musikerleben eintauchen

Der Autor gibt den Lesern das Gefühl, als würden sie selber aktiv am Geschehen teilnehmen, im Aufnahmestudio stehen oder coole Bars und Restaurants in Nashville und Florida zu besuchen. Dabei beschreibt Chris Regez den Musiker-Lifestyle und das pulsierende Leben in der Music-City Nashville. Natürlich kommen auch Action, Crime, Liebe, Eifersucht und Betrug nicht zu kurz. Zudem ist das Buch eine Art Reiseführer mit Tipps für Gastro- und Musikhotspots in Nashville und Naples, Florida.

Show – Musik – Lesung beim 2. Schweizer Vorlesetag

Datum: Mittwoch, 22. Mai 2019,

Ort: Gemeindebibliothek, Isegüetlistrasse 8, Oberentfelden

Türöffnung: 19.00 Uhr

Beginn Lesung: 19.30 Uhr.

Danach Apéro

Weitere Infos zur Lesung in der Gemeindebibliothek Oberentfelden

Infos auf https://oberentfelden.biblioweb.ch. Video-Ausschnitt der Lesung auf www.der-songwriter.com