Anzeige der 19. Generalversammlung des Panflöten-Chors Freiamt vom 24.01.2018

Der Panflötenchor Freiamt führte im Restaurant Sternen in Wohlen die Generalversammlung durch:

Nach der Begrüssung hält die Präsidentin Bea Moos Rückschau auf das vergangene Jahr mit insgesamt 33 Proben, einem Probe-Weekend und 4 Auftritten nebst den zwei Herbst-Konzerten in Zufikon und Sarmenstorf.

Der Jahresbericht der Präsidentin ruft allen Mitgliedern die besonderen Ereignisse im Jahresablauf in Erinnerung. Am Grillabend, dem Probe-Weekend in Morschach und an den verschiedenen kleinen, erfreulichen Auftritten, kam auch die Geselligkeit nie zu kurz.

Im Vorstand gibt es keine Mutationen. Die Präsidentin Bea Moos und der musikalische Leiter Isidor Karpf dürfen ein Jubiläum feiern: Zehn Jahre leiten sie bereits mit grossem Engagement die Geschicke des Vereins. Ebenso wird Irene Wyss (Musikkommission) und Beatrice Zsifkovits (Vizepräsidentin) geehrt für ihr langjähriges (über zehn Jahre) und umsichtiges Wirken im Verein.

Besondere Wertschätzung kommt der Kassierin und Ansagerin Doris Nanz zu: Sie kümmert sich immer zuverlässig um die finanziellen Angelegenheiten des Vereins und führt das Publikum an den Jahreskonzerten in sympathisch vergnüglicher Weise durch das Programm.

Der musikalische Leiter, Isidor Karpf stellt fest, dass die Konzerte bravourös gemeistert und die Musikstücke mit viel Herz vorgetragen wurden. Die Jahreskonzerte in Zufikon und Sarmenstorf waren sehr gut besucht. Dem Publikum sei auf diesem Weg nochmals herzlich gedankt für die grosse Anerkennung.

Für dieses Jahr wird auf allseitigen Wunsch hin am 9. Dezember in der Kirche Sarmenstorf ein Adventskonzert vorbereitet.

Für kleinere Auftritte an Familien-oder Vereinsanlässen und in Altersheimen empfehlen wir uns gerne und freuen uns, Ihrem Anlass einen passenden musikalischen Rahmen zu verleihen.

Der Panflötenchor Freiamt heisst erfahrene Spielerinnen und Spieler herzlich in seiner Gemeinschaft willkommen. Es wird jeden 2. Mittwochabend um 18.30 Uhr in der Musikaula Bünzmatt Wohlen geprobt. (Auskünfte: Präsidentin Bea Moos, Tel. 056 622 94 76). Ein unverbindlicher Besuch in einer Probe ist jederzeit möglich.

Informationen über unser Vereinsleben finden Sie auf unserer Homepage: www.panchorfreiamt.ch.

Jrene Keiser