LD/Die 137 Jungschwinger wurden um Punkt 10.00Uhr vom Vereinspräsidenten David Schreiber zum Abendschwinget begrüsst. Ein bewölkter Himmel sowie die Wetterprognosen waren nicht gerade rosig zum Beginn des Schwingfestes. Einige Jungschwinger mussten daher ihren ersten oder zweiten Gang bei leichtem Regen absolvieren. Der Herrgott zeigte jedoch einmal mehr dass er ein Schwinger war, so verschwanden zur Mittagszeit die Wolken. Die Jungschwinger durften ihre Wettkämpfe bei schwül warmem Wetter weiterführen. Nach dem Mittagessen starteten die Jungschwinger in die dritten oder vierten Gänge. Die Grossen Plätze und die 5-Minutengänge forderten alle ziemlich stark im Sägemehl. Im Laufe des Nachmittags zog noch einmal ein starkes Gewitter über Möhlin, dies war dann auch der Grund für eine kurze Unterbrechung. Wider bei klarem Himmel konnten die Schlussgänge ausgetragen werden. Die Leistungen der Schwinger zeigten heute wieder dass die Saison vorgeschritten ist und zum gelehrten des Wintertrainings vieles noch dazugekommen ist. Die Zuschauer durften sich bei den Jungschwingern ab sehr tollen Leistungen erfreuen.

Schlussgänge:

Jahrgang 04/05

Die beiden Aarauer Roth Tim und Eisenring Florian griffen bei den ältesten zusammen. Der jüngere Eisenring Florian konnte nach 1.07 Minuten das Fest durch Bur am Boden für sich entscheiden.

Jahrgang 06/07

Der Freiämter Keller Max griff dem Bözberger Roth Leon zusammen und den Tagessieg auszumachen. Keller Max machte kurzen Prozess und gewann nach 19 Sekunden durch Kurz und Nachdrücken am Boden

Jahrgang 08/09

Der Wegenstetter Schreiber Tim durfte im Schlussgang den Heimschwingklub vertreten und Griff mit dem Freiämter Küng Livian zusammen. Nach der Gangdauer von 8 Minuten war der Gang gestellt. Da der Einheimische die bessere Ausgangslage mit der hören Noten hatte, durfte Tim Schreiber das Fest für sich entscheiden.

Jahrgang 10/11

Bei den Jüngsten konnte sich Mahrer Jannick durch den ganzen Tag durchsetzen und durfte im Schlussgang mit dem Küssnachter Gast, Knüsel Nohe zusammengreifen. Nach 5.49 konnte der Gast Knüsel Nohe den einheimischen Mahrer Jannick mit Übersprung und nachdrücken am Boden gewinnen.

Die Aktivschwinger

Um 13.45 begrüsste der Vereinspräsident David Schreiber die 57 Aktivschwinger. Unter den drei Eidgenossen war auch der einheimische Schmid David am Start. Zu Gast war der Schwingklub Unterthurgau mit dem Eidgenossen Tobias’ Krähenbühl. Ebenfalls zu Gast waren die Schwinger vom Schwingklub Küssnacht am Rigi. Auf vier tadellos vorbereiteten Plätzen durften die Schwinger das Fest antreten. Die beiden Eidgenossen Schmid David und Krähenbühl Tobias konnten beim ersten zusammengreifen kein Resultat erzielen. Der Eidgenosse Räbmatter Patrick musste beim Anschwingen gegen Strebel Joel eine Niederlage hinnehmen. Im zweiten Gang musste wegen eins starken vorbeiziehenden Gewitters der Schwingbetrieb kurz eingestellt werden. Vor dem sechsten Gang betraten die Steinstösser die Arena und trugen noch ihren Final aus. Der Fricktaler Hunziker Simon aus Herznach konnte diesen Wettkampf für sich entscheiden. Er stösst den 70kg schweren Fricktaler Stein auf eine Weite von 3.85m.

Döbeli Andreas konnte seine Leistungen vom vergangenen Sonntag am Nordostschweizer Schwingfest, bestätigten und schaffte mit fünf gewonnen Gängen den Einzug in den Schlussgang. Ebenfalls konnte Strebel Joel an seinen Saisonleistungen anknüpfen und schaffte den Einzug in den Schlussgang mit ebenfalls fünf gewonnen Gängen, einen viertel Punkt hinter Döbeli. Diese Schlussgangpaarung versprach für die rund 1500 Zuschauer einen spannenden Schluss. So zeigten sich die beiden Freiämter über die zwölf Minuten, trotz der abendlichen Wärme, nicht zurückhaltend. Trotz den letzten Anstrengungen beider konnte kein Resultat erzielt werden. Dank der Maximalnote für den Gestellten konnte Döbeli Andreas den Tagessieg hohlen und das Siegesrind Melina entgegennehmen.