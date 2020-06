18. Generalversammlung der GAG

Am Dienstag, 9. Juni 2020 trafen sich die Delegierten, der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsleitung der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG) im Kirchgemeindesaal der reformierten Kirche in Egerkingen zur 18. Generalversammlung. Aufgrund der ausserordentlichen Lage wurde dieses Jahr auf eine Durchführung in den eigenen Räumlichkeiten und auf die Einladung von Gästen verzichtet.

Nebst dem Rückblick auf das Jahr 2019 war auch die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder einschliesslich der Verwaltungsratspräsidentin, Johanna Bartholdi, ein Traktandum. Mit der Realisierung des Projekts Lindenpark Balsthal werden die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der GAG in den nächsten 2.5 Jahren stark gefordert sein. In solchen Phasen ist Kontinuität wichtig. Umso erfreulicher ist es, dass sich alle Verwaltungsratsmitglieder zur Wiederwahl gestellt haben. Die Delegierten haben den gesamten Verwaltungsrat sowie Johanna Bartholdi als Verwaltungsratspräsidentin für die nächste Amtsperiode (2020 – 2024) einstimmig wiedergewählt.

Auch der Lindenpark war ein Thema an dem Abend. Patrick Scarpelli, Projektleiter, stellte den aktuellen Stand vom Projekt vor. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer neu gestalteten Website www.alterszentren-gaeu.ch.