Nachdem Ende Juli 11 Lernende ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben, starteten am 2. August 2017 14 Berufsleute ihre Ausbildung in den Wohn- und Pflegegruppen Prosenio sowie im Alters- und Pflegeheim Rosenau.

Im Bereich Betreuung und Pflege starteten gesamthaft 7 Lernende ihre Erstausbildung und 4 Mitarbeitende eine Nachholbildung. Im Bereich Gastronomie zwei sowie in der Hotellerie eine Lernende ihre Ausbildung.

Unsere Bildungsverantwortliche vom Bereich Betreuung und Pflege, Frau Brigitte Lötscher führte durch den Einführungsmorgen. Im zweiten Teil des Morgens erhielten die Lernenden wichtige Informationen der Zentrumsleitung sowie den Bereichsleitungen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen am Hauptstandort in Ennetbaden wurden alle Lernenden an ihren Standort begleitet und wurden dort von ihren Berufsbildnern in Empfang genommen.

Wir wünschen allen Lernenden einen positiven Start und viel Freude und Motivation während ihrer Ausbildung.

Conny Thut, Leiterin Administration