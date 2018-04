Ein neues einheitliches T-Shirt für alle Juniorinnen und Junioren

Mit grosser Freude durfte der Präsident des «Club der Ehemaligen» (CdE) des Fussballklubs Klus-Balsthal, Daniel Otter, 32 Mitglieder zur 14. Jahresversammlung begrüssen. Die statuarischen Geschäfte konnten schnell abgehandelt werden. Der Juniorenobmann des FC, Jürg Hubler, erläuterte News aus dem Aktivverein. Er meinte die Mannschaften seien gut unterwegs. Man merke, dass dieses Jahr wieder Weltmeisterschaft sei. Bei jedem Training seien neue Kinder im Moos um das Fussballspiel kennen zu lernen. In insgesamt 17 Mannschaften spielen 190 Juniorinnen und Junioren für den FC Klus-Balsthal. Hubler erwähnte den enormen Zeitaufwand für die Organisation der Spiel- und Trainingseinsätze.

Im Herbst (5.-10.Okt) wird ein Real-Madrid Fussball-Lager durchgeführt, in welchem der FC Klus/Balsthal als Partnerverein auftritt und die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Es ist auch geplant, in naher Zukunft wieder ein eigenes Junioren-Lager durchzuführen.

Die Versammlung sprach einen Beitrag von dreitausend Franken zur Anschaffung von einheitlichen T-Shirts der Juniorenabteilung.

Anschliessend an die Versammlung hält Stampfli Roland ein Referat über seine Funktionen, welche er im SOFV/SFV hatte. Zurzeit ist er Tätig im SFV als Vertreter in der Amateur-Liga und ist dort Ansprechpartner der Amateur-Liga für die Schiedsrichterkommission und für die Sportplatzkommission. Ebenso ist er in einer Kommission für den Frauenfussball dabei. Spezielle Aufgaben hat er im Bereich FUTSAL und ZAFUS (Infrastruktur Regionalfussball, Einführung Vereinsfunktionäre in ihre Aufgaben, Mehr Freiwillige in den Fussballvereinen).

Im speziellen referiert er noch über den Frauenfussball in der Schweiz und wie der Fussballverband gedenkt den Frauenfussball weiter zu fördern.

Alles in allem wieder einmal mehr ein gelungener Nachmittag zum Austausch von alten Anekdoten rund um den Fussball Klub Klus-Balsthal. rzb.