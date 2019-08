Bereits zum 14. Mal fand in der letzten Sommerferienwoche der Ferienpass statt. Dass er beliebt ist bei den Gunzger Kids, zeigt die Teilnehmerzahl von 84 Kindern. Dieses Jahr wurden 39 Kurse angeboten. Sehr beliebt waren Blumen binden, Besuch im Mc Donalds, beim Imker und auf dem Bauernhof. Bei jedem Kurs sah man lachende und zufriedene Kinder. Ein grosses Dankeschön an all unsere Sponsoren, Kursanbieter und Helfer die es wiederum ermöglichten unseren Kids eine tolle Woche zu bieten. Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr! Die weiteren Kurse und Fotos dieser abwechslungsreichen Woche könnt Ihr Euch auf unserer Home-Page www.ferienpass-gunzgen.ch anschauen.



mgt