Stadtverein Dietikon

GV vom 4. Mai 2019

Stadtvereinspräsident Otto Müller begrüsste am Samstag, 4. Mai, etwas über 100 Personen an der 106. Generalversammlung des Stadtvereins Dietikon. Die Generalversammlung, die immer mit einer Reise verbunden ist, wird von vielen Mitgliedern auch gerne zum Wiedersehen von Bekannten und Freunden benützt. Zwei Reisecars brachten die Reiseschar nach Rheinfelden zum Feldschlösschen, wo die Brauerei besichtigt wurde. Die Vereinsmitglieder, denen sonst Kulturelles nähergebracht wird, konnten diesmal Einblick nehmen in die Brau- und Trinkkultur.

Nach dem Apéro wurden Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget genehmigt. Ausführlich kamen auch die verschiedenen Aktivitäten des Stadtvereins zur Sprache: das Ortsmuseum, die Stadtführungen, die Bundesfeier, das Neujahrsblatt sowie die wichtigsten Veranstaltungen in diesem Jahr. Der Präsident rief alle zum Mitmachen und zum Besuchen der Anlässe und Angebote ein.

Bericht:Urs Spörri, Vorstandsmitglied

Photos: Lucas Neff