Die Präsidentin des SATUS Turnverein Wangen bei Olten, Elsbeth Friedl, richtete einen besonderen Gruss an die Ehrenmitglieder Alice Kotschar und Anita Sansonnens Strub. In ihrem Jahresbericht wies die Präsidentin darauf hin, dass im Verein wiederum auch das Gesellschaftliche gepflegt worden sei. Unter anderem erwähnte sie den traditionellen Bowling-Plausch in Trimbach. Als Leiterin der Frauenriege hielt sie auch hier Rückblick. Mit Freude erinnerte sie nochmals an die Reise zum Härzlisee oberhalb von Engelberg. Die wegen Gemeindeanlässen temporär geschlossene Turnhalle hätten die Frauen zum Anlass für Abwechslung genutzt, sei es für eine kurze Wanderung oder einen Spielabend im Clubhaus gewesen.

Daniela Hunziker konnte auf einige tolle Erfolge ihrer über 30 Jugendriegenmädchen zurückblicken. «Neben dem Turnen und den Wettkämpfen erlebten die Mädchen die Jugireise als besonderes «Highlight», berichtete sie engagiert.

Nadine Schenk, Finanzverantwortliche, präsentierte die Jahresrechnung, die mit einem leichten Überschuss abschliesst. Das ebenfalls von ihr vorgestellte Budget 2019 sieht ein Defizit von 1590 Franken vor.

Präsidentin Friedl erwähnte, dass seit über 15 Jahren der gleiche Mitgliederbeitrag bestehe. Der Vorstand schlage deshalb eine minime Erhöhung vor. Diesem Antrag erwuchs Opposition. Ein höherer Jahresbeitrag könnte es möglicherweise noch schwieriger machen, neue Mitglieder zu gewinnen. Elsbeth Friedl wies darauf hin, dass bei einem regelmässigen Defizit die bescheidenen Reserven bald aufgebraucht sein würden. Mit grosser Mehrheit hiess die Versammlung die Erhöhung der Jahresbeiträge gut.

Bei der Diskussion des Jahresprogramms strich die Präsidentin insbesondere das Bowling in Trimbach und die Vereinsreise hervor. Zudem steht nächstes Jahr die 100-Jahr-Feier des SATUS Turnvereins Wangen bei Olten vor der Türe! Auf Vorschlag des Organisationsteams beschloss die Versammlung, das Jubiläum lediglich vereinsintern zu feiern. Mit einer «erweiterten» Generalversammlung und einer «etwas besonderen» Vereinsreise im September soll das Jubiläum gebührend begangen werden.

Die Wahlen gingen diskussionslos über die Bühne. Elsbeth Friedl stellte sich erneut als Präsidentin zur Verfügung. Der Rest des Vorstandes setzt sich wie folgt zusammen: Toni Fleischli, Vizepräsident und Aktuar; Nadine Schenk, Kassierin; Daniela Hunziker, Jugileiterin.

Die Präsidentin verkündete, dass Viola Meier im vergangenen Vereinsjahr alle 36 Einheiten (Turnstunden, zwei Versammlungen) besucht habe. Weiter für regelmässige Besuche gratulierte sie: Emine Kirmizitas (35 Besuche), Dora Zaugg und Elsbeth Friedl (je 33) sowie Berti Studer (32); und ehrte für langjährige Vereinstreue: Ehrenmitglied Anita Sansonnens Strub (45 Jahre!), Albert Hubschmid und Hugo Tanner (beide 25 Jahre).

Die Präsidentin wollte bereits zum Dessert einladen – als sich Katharina Wyss überraschend noch zu Wort meldete: Namens der Kameradinnen und Kameraden ehrte sie Elsbeth Friedl für 50 Jahre Mitgliedschaft im SATUS Turnverein Wangen bei Olten! Die sichtlich Überraschte schloss das übergrosse Geschenk in Form einer Fasnachtspuppe sogleich fest in ihre Arme. Hinter «Arösia» verbarg sich eine prächtige Holzschnitzerei mit eingelegten Leuchten als Raumbeleuchtung.

Walter Husi-Wolf