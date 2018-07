Seit dem 1. Juni 2008 ist Verena Lehmann in der Altersresidenz Falkenstein tätig. Zu Beginn in der Caferteria und seit bald 8 Jahren im Bereich Hauswirtschaft, in der Wäscherei. Ihre offene, freundliche und überaus zuverlässige Art wird von allen sehr geschätzt.

Geschäftsleitung, Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden der Residenz Falkenstein gratulieren Verena Lehmann zum 10-jährigen Dienstjubiläum ganz herzlich und wünschen ihr weiterhin viel Freude in ihrer beruflichen Tätigkeit.