1. RSA Buchs-Wintermeisterschaft 2020: Überraschende Sieger an den spannenden Finals

JF/Die äusseren Bedingungen am ersten Final der RSA Buchs-Wintermeisterschaft waren gut, die stetigen Lichtwechsel stellten jedoch eine zusätzliche Herausforderung für die Finalschützinnen und -schützen dar. Zur Freude der Organisatoren mussten keine kurzfristigen Absagen von Teilnehmenden verzeichnet werden, sodass alle drei Finals vollzählig geschossen werden konnten. Im Feld E zeigte Roger Bühlmann, dass er seinen Karabiner vorzüglich beherrscht. Er setzte sich deutlich vor Matthias Frey (Stgw 90) und dem Qualisieger Sepp Horlacher (Karabiner) durch. Im Feld D mit etlichen Spitzenschützen am Start setzte sich Dieter Meier durch. Anfangs klar in Front, musste er im Mittelteil seine Gegner vorbeiziehen lassen, am Schluss jedoch fand er wieder den Tritt und liess die beiden Favoriten der SG Lauffohr, René Chopard und Hans Schumacher, hauchdünn hinter sich. Im Feld A siegte mit Christoph Keller ebenfalls ein Schütze, welchen die zahlreich erschienen Schützenfans nicht auf dem Favoritenzettel hatten. Er setzte sich in einem engen und spannenden Final gegen Beat Stauber durch, welcher schon mehrmals bei solchen Anlässen brillierte und somit nicht unerwartet den Ehrenplatz belegte. Im dritten Rang folgte mit Peter Haltiner ebenfalls ein Favorit, mit dem sicherlich gerechnet werden musste. Die Durchführung des Finalschiessens klappte perfekt, die Leinwand mit der aktuellen Rangliste, die Grossmonitore mit dem sofortigen Anzeigen der Schusslage boten für die Zuschauer Schiessspektakel pur!

Mit dem anschliessenden Absenden in der Schützenstube der RSA Buchs konnte die 1. Wintermeisterschaft der RSA Buchs beendet werden. Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der grossen Anzahl Teilnehmer und den positiven Rückmeldungen die 2. Wintermeisterschaft der RSA Buchs im 2021 durchgeführt wird. Folgende Schiesstage wurden festgelegt: Samstag, 2. und 23. Januar 2021, Samstag, 13. Februar 2021 sowie die Finals am Samstag, 6. März 2021.

Ranglisten

Kategorie E: 1. Bühlmann Roger, 2. Frey Matthias, 3. Horlacher Sepp, 4. Montani Amedée, 5. Tobler Cornelia, 6. Bhend Stefan, 7. Friedli Hans Jakob, 8. Buchser Roland

Kategorie D: 1. Meier Dieter, 2. Chopard René, 3. Schumacher Hans, 4. Csitei Yvonne, 5. Hertig Bruno, 6. Arber Willi, 7. Schumacher Walter, 8. Weibel Markus, 9. Schraner Werner, 10. Haller Kurt, 11. Steiner Markus, 12. Rieben Hansjörg

Kategorie A: 1. Keller Christoph, 2. Stauber Beat, 3. Haltiner Peter, 4. Stump Lydia, 5. Gloor Christian, 6. Baumgartner Andreas, 7. Lüscher Matthias, 8. Hunziker Erich, 9. Eichenberger Barbara, 10. Baumann Peter, 11. Sollberger Heinz, 12. Welte Hans