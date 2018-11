Am Samstag, 15. Dezember von 17-20 Uhr lädt die Weltgruppe ein zur Caritas Kampagne «Eine Million Sterne» auf dem Parkplatz der ehemaligen Metzgerei Mühlemann an der Hauptstrasse 30 in Kleindöttingen. Die Lichterinstallation mit 400 Kerzen ist Teil der Aktion, die gleichentags an über einhundert Standorten in der ganzen Schweiz stattfindet. Ziel ist es, ein verbindendes Zeichen der Solidarität zu setzen für Menschen in der Schweiz, die von Armut betroffen sind. Die Weltgruppe Kleindöttingen offeriert einen feinen Adventstee. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, eine Banderole mit einer persönlichen Botschaft zu gestalten und an den Kerzen zum Leuchten zu bringen. Eine Spende kommt der über eine Million armutsbetroffenen Kindern und Erwachsenen in der Schweiz zugute und Sie schenken ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft.