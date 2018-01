Januar 2018, Wetter wunderbar, darum Lausen - Frenkendorf auf Schusters Rappen

Einfach mit dem Bus von Frenkendorf nach Lausen, dann auf Schusters Rappen auf schönen Wegen bis nach Liestal und von dort zurück an der Ergolz entlang in Richtung Füllinsdorf und Frenkendorf. Und was ist da schon Spezielles daran. Richtig, zwei Bäche, die in Liestal zusammen fliessen und dann in Augst in den Rhein und am Schluss sogar im Rhein das Ende in der Nordsee finden. Die Ergolz entspringt im Südosten des Kantons Basel-Landschaft bei der Geissfluh. Auf ihrem Lauf durch das Tafeljura überwindet sie einen Höhenunterschied von 570 Meter. Und früher wurde das Gefälle sogar zum Antrieb von Mühlen und Sägereien genutzt. Dann noch etwas zur Frenke, Sie entspringt westlich von Langenbruck auf 820 m und fliesst dann bis in die Kantonshauptstadt Liestal und mündet dort in die Ergolz. Dann für uns als Frenkendörfer auch dies, ein wunderbar Blick von Lausen auf die Schauenburgflue. Ist ja auch der Hausberg von Frenkendorf. Und die Schritte durch Liestal, man kann es kaum glauben, was ist da nicht alles gebaut worden. Wir waren selbst überrascht, was Verantwortliche in Liestal alles machten aus dieser schönen Kantonshauptstadt vom Kanton Basel-Landschaft.