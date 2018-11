Knapp 80 Kinder beim 1. Indoor KidsDay in Oensingen.

Zum ersten Mal fand am 24. November 2018 in Oensingen ein KidsDay in der Halle statt. Für dieses Plausch-Fussballturnier in der neuen Sporthalle Bechburg konnten sich Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2006 – 2012 anmelden.

In 4er- und 5er-Teams ohne Torhüter dribbelten die Kinder als Spieler von Barcelona, Real Madrid usw. was das Zeug hielt. Obwohl es am Ende zwar eine Rangverkündigung gibt, steht ganz klar der Plausch im Vordergrund. Deswegen erhielten alle Kids am Ende einen kleinen Pokal, egal ob sie Erster oder Letzter in der jeweiligen Alterskategorie wurden.

Vor der Rangverkündigung gab es spannende Verlosungen von Fussball-Trikots und Matchbällen unter den teilnehmenden Kindern. So gewann ein Kind ein Trikot von KidsDay-Botschafter und Nationalspieler Michael Lang.