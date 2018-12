PA/Das Schwinger Jahr 2018 wurde am 1. Dezember mit dem Niklausschwinget in Dietikon abgeschlossen. Zuschauer: 1050





Die Wettkämpfe begannen um 14.00 Uhr für die 86 gemeldeten Schwinger. Der Schlussgang wurde gegen 20.10 Uhr ausgeführt.

Die Nordwestschweizer waren mit den beiden Eidgenossen Nick Alpiger und Patrick Räbmatter (Sieger 2015) sowie Andreas Döbeli, Lukas Döbeli, Jimmy Hasler, Kaj Hügli, Johann Scherrer, Lukas Schwenkfelder, Kevin Stadler, Simon Stoll am Start.



Nick Alpiger startete im ersten Gang gegen Leuppi Samir und gewann dieser. Auch die nächsten vier konnte er für sich entscheiden, somit qualifizieret er sich für den Schlussgang. Dieser wurde durch die beiden dominierenden Schwinger des Tages bestritten. Nick Alpiger unterlag nach 7.46 Min. im Übersprung gegen Pirmin Reichmuth.



Andreas Döbeli, Lukas Döbeli und Räbmatter standen bereits im vierten Gang auf Platz fünf in der Zwischenrangliste. Sie kämpften im sechsten um einen Spitzenplatz. Andreas Döbeli gewann seinen sechsten Gang gegen Nicola Wey und platzierte sich auf Rang 3. Lukas Döbeli und Patrick Räbmatter stellten Ihren somit wurden Sie mit Platz fünf auf der Schlussrangliste durch ihre gute Arbeit belohnt. 11b Jimmy Hasler, 11f Simon Stoll, 12b Kaj Hügli, 12e Lukas Schwenkfelder, 13e Kevin Stadler, 14b Johann Scherrer.