Am Freitag, 14. September 2018, kann Frau Elda Vicini an der Golattenmattgasse 37 in Aarau ihren 90. Geburtstag feiern. Die Behörden und die Bevölkerung von Aarau gratulieren Frau Vicini ganz herzlich zu ihrem Geburtstag und wünschen ihr viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.