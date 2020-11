Wenn Corona auf die Psyche schlägt: Viele Betroffene in den beiden Basel leiden

Anfang 2020 brach für Sabrina Meier* die Welt zusammen. Ihr Mann Stefan verlor den Kampf gegen eine schwere Krankheit. Die Kinder Delya (7) und Max (13) standen unter Schock. Dann kam Corona. Sabrina versuchte sich und ihre Kinder mit zwei Jobs über Wasser zu halten. Die ADHS-Erkrankung von Delya wurde ausgeprägter. Die Verhaltensauffälligkeiten von Max in der Schule nahmen zu. Zuhause verschanzte sich der Teenager im Zimmer und hing nur noch an der Spielkonsole. Die Situation eskalierte. Trauerarbeit, Jobs, Homeschooling und Existenzängste führten zur Überforderung. Delya schlief nicht mehr und machte ins Bett, Max rutschte immer mehr in die Verwahrlosung ab. Sabrina war verzweifelt.

Das ist ein reales Beispiel für die Schicksale, mit denen die über 400 Mitarbeitenden des Verbandes der Psychologinnen und Psychologen beider Basel (PBB) täglich konfrontiert werden. Anfragen wegen Angststörungen oder Einsamkeit würden seit Beginn der Coronapandemie stark zunehmen. «Wir sind besorgt. Die Situation ist prekär», sagt Diana Vorpe, Co-Präsidentin des Verbandes. Vorpe ist selber als Psychologin und Psychotherapeutin tätig und arbeitet unter anderem in der Familien-, Paar- und Erziehungsberatung Basel-Stadt.

Der Tenor in der Branche sei durchgehend derselbe: «Es gibt im Moment kein offenes Ohr für diese Problematik», kritisiert Vorpe. Überrascht habe die Bandbreite an Themen, die mit Corona gekommen sei. «Zugenommen hat der immense Stress, den die neue Situation ausgelöst hat.» Probleme, die vorher schon da gewesen seien, spitzten sich zu. «Die Pandemie ist wie ein Vergrösserungsglas.» Hinzu komme, dass die Menschen, die psychologische Hilfe am stärksten benötigen würden, sich diese ohne Zusatzversicherung oftmals nicht leisten könnten.

Mehr Anfragen für Aufnahmen in Psychiatrie Baselland

«Bei immer mehr Menschen allen Alters reicht die psychologische Hilfe aber nicht aus. Fälle mit komplexen Symptomen müssen an die Kinder- und Erwachsenenpsychiatrien überwiesen werden», so Vorpe weiter. Angebote für Kinder seien vielerorts ausgelastet.

In Baselland schlägt man auch in Bezug auf die Angebote für Erwachsene Alarm. «Anfragen für ambulante und stationäre Aufnahmen nehmen in den letzten Wochen massiv zu, vielmehr als in der ersten Pandemie-Welle», stellt Matthias Jäger fest, Direktor Erwachsenenpsychiatrie der Psychiatrie Baselland (PBL). Konkrete Zahlen gebe es noch nicht. Man konzentriere sich jetzt auf die Bewältigung der Situation. «Viele Patientinnen und Patienten, die vorher schon psychische Probleme hatten, geraten vermehrt unter Druck. Sie leiden stark und möchten zum Teil abgeschlossene Behandlungen wieder aufnehmen», so Jäger.