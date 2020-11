Wegen Corona: BVB, BLT und AAGL rechnen 2020 mit Millionenverlusten

Nein, still steht es noch nicht, das öffentliche Leben in der Region. Das zeigt sich auch an den Fahrgastzahlen der öV-Unternehmen. Wie eine Umfrage der bz zeigt, lag die Auslastung bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) und der Baselland Transport AG (BLT) Ende Oktober bei rund 70 Prozent des Vorjahres. Bei der Autobus AG Liestal (AAGL) sogar bei knapp 80 Prozent. Das ist meilenweit entfernt von den Tiefstwerten während des Lockdowns im Frühling, als BVB und BLT nur noch knapp 25 Prozent des Vorjahreswerts erreichten und die AAGL etwa 35 Prozent.

Und doch stimmt die aktuelle Situation alle drei Unternehmen nachdenklich, wie sich im Gespräch zeigt. Denn der Trend zeigt wieder nach unten. «Nach dem Lockdown freuten wir uns, dass wieder mehr Menschen mit dem öV fuhren, die Auslastung stieg. Doch im Lauf des Oktobers sind die Werte wieder gefallen», sagt Andreas Büttiker. Der BLT-Direktor sieht einen direkten Zusammenhang mit den verschärften Massnahmen, die der Bundesrat per 19. Oktober erliess: Seither sind im öffentlichen Raum spontane Menschenansammlungen von mehr als 15 Personen verboten und auch private Treffen stärker eingeschränkt. Dazu wurden die Arbeitgeber verpflichtet, die Homeoffice-Empfehlung zu beachten.

Ein Viertel weniger Monats-U-Abos verkauft

Welche Massnahmen genau welche Wirkung auf das öV-Verhalten der Bevölkerung haben, sei zwar schwer einzuschätzen, sagt BVB-Sprecherin Sonja Körkel. «Neben Homeoffice spüren wir auch den Ausfall der Herbstmesse und die Zuschauerbeschränkung bei den Spielen des FC Basel, dazu der Aderlass bei den kulturellen Anlässen oder die Sperrstunde ab 23 Uhr.»

Überzeugt ist Körkel aber davon, dass die Menschen nicht generell das Vertrauen in den öffentlichen Verkehr verloren haben. Dass dies geschehen könnte, befürchtete Adrian Brodbeck, Geschäftsführer des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW): «Im Frühling wurde der öV vom Bundesrat regelrecht stigmatisiert», kritisiert er. Dies sei mittlerweile aber anders: «In Sachen Corona ist der öV ja ein relativ sicheres Transportmittel.»