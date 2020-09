Tag des Denkmals im Gundeli und auf dem Bruderholz: Symbiose gegensätzlicher Quartiere

Der Europäische Tag des Denkmals schwang sich in kurzer Zeit vom Experiment eines französischen Kulturministers zu einem internationalen Ereignis in rund 50 Ländern auf. Zum 27. Mal findet der Tag in der Schweiz statt, in Basel liegt der Fokus dieses Jahr auf Gundeldingen und dem Bruderholz.

Koordiniert werden die Aktivitäten von der Kantonalen Denkmalpflege. Mittendrin: der kantonale Denkmalpfleger Daniel Schneller. Er sieht im Denkmaltag die Chance, den Baslerinnen und Baslern näher zu bringen, wie sich die Stadt zu jener entwickelt hat, die sie heute ist: «Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass die architektonischen Merkmale auch Zeugnis der Kulturgeschichte ablegen.»

Der unbekannte Künstlerzirkel auf dem Bruderholz

Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr zwei gegensätzliche Quartiere, die deshalb nicht weniger Austausch geniessen. So sei zwischen Gundeli und dem Bruderholz eine regelrechte Symbiose zu beobachten, wie Schneller sagt. Während die Anwohnerinnen und Anwohner aus ersterem Quartier auf dem Bruderholz Natur und Erholung fänden, pilgerten die Leute vom Bruderholz zum Einkauf ins Gundeli.

Als Höhepunkt spielt das Basler Kammerorchester am Samstagmittag in der Heiliggeistkirche Stücke des Komponistenzirkels, der sich in den 30er- und 40er-Jahren auf dem Bruderholz versammelt hatte. Es ist ein wenig bekanntes Beziehungsnetz, das sich in der NS-Zeit rund um das Ehepaar Müller-Widmann spann. Entsprechend überraschend sei dieser Fund in einer Monografie des Künstlers Kurt Schwitters gewesen, schwärmt Schneller.

Das diesjährige Programm musste abgepasst werden

Ab den 30er-Jahren habe sich im Haus der Familie Müller-Widmann ein regelrechtes Kulturzentrum avantgardistischer Kunst entwickelt, in dem Berühmtheiten wie Béla Bartók und Sándor Veress verkehrten. Die Leitung des Konzerts übernimmt einer, der den Umgang im jenem Haus selbst miterlebte: der auf dem Bruderholz wohnhafte Berner Heinz Holliger.

Obwohl das Programm dieses Jahr coronabedingt stark gekürzt worden ist, werden nebst Konzert vier verschiedene Führungen durchs Gundeli angeboten. Eine davon führt durch das Gundeldinger Feld, wo am Samstagabend auch der Ausklang mit einem Jazzkonzert stattfindet. Das Gundeldinger Feld verkörpert laut Schneller die schweizweite Devise des Denkmaltags 2020: «Weiterbauen». So sei es ein Paradebeispiel für nachhaltige Stadtentwicklung: «Statt alles abzureissen und neu zu bauen, wird die Geschichte einfach weitergeschrieben», kommentiert er.

Ein denkmalpflegerischer Rundgang durch Allschwil

Im Baselbiet wird aus dem Denkmaltag ein Wochenende. Am Samstag und Sonntag bietet die Denkmalpflege Baselland Führungen an. Dieses Jahr im Zentrum: Allschwil. Ziel ist es laut dem stellvertretenden Kantonalen Denkmalpfleger Walter Niederberger, den Leuten zu zeigen, für was sich die Denkmalpflege das ganze Jahr einsetzt. Erzählen sollen die Geschichten wenn möglich aber jene Menschen, die in den entsprechenden Bauten leben. Höhepunkte des Wochenendes seien vor allem die Führung durch die Innenstadt und die Besichtigung der Dorfkirchensanierung. Dort können am Samstag und Sonntag die Deckenmalereien der Kirche exklusiv vom Baugerüst aus nächster Nähe begutachtet werden.

Europäischer Tag des Denkmals

Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September, verschiedene Standorte in Allschwil, Arlesheim, Basel, Dornach und Kleinlützel, variierende Startzeiten.

www.hereinspaziert.ch

