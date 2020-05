Stephanie Eymann – die Lösung für das Frauenproblem der bürgerlichen Parteien?

Seit Monaten zerbrechen sich die bürgerlichen Parteien die Köpfe, wie sie bei den Basler Wahlen im Herbst die Mehrheit von Rotgrün zurückholen könnten. Das Hauptproblem: Neben den drei Bisherigen Lukas Engelberger (CVP), Baschi Dürr (FDP) und Conradin Cramer (LDP) fehlt es an valablen Kandidaten. Beziehungsweise vor allem an einer Kandidatin. Denn als reine «Boy Group», wie das bürgerliche Viererticket bei den Wahlen 2016 leicht spöttisch bezeichnet wurde, will niemand mehr antreten. Und die SVP, die möglich vierte Partei im Bunde, hat kaum Kandidatinnen im Angebot, die von den anderen Bürgerlichen unterstützt würden.

Seit kurzem kursiert in der Politszene ein Name, den bis anhin noch kaum jemand auf der Liste hatte: Stephanie Eymann. Die 40-Jährige hat sich im Baselbiet als Politikerin und vor allem als Juristin einen Namen gemacht. Nach einer Karriere bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft ist sie seit zweieinhalb Jahren als Majorin Chefin der Abteilung Verkehr Baselbieter Polizei. 2011 hat sie für die Baselbieter LDP für den Landrat und den Nationalrat kandidiert. Ausserdem amtierte sie in Eptingen als Gemeinderätin. Als Kadermitarbeiterin des Kantons sind politische Ämter im Baselbiet für sie tabu.