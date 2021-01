Spannung im Schwarzbubenland: Wer tritt in die Fussstapfen von vier illustren Parlamentariern?

Knapp über 30 Prozent: Der Anteil derjenigen Kantonsräte aus dem Dorneck-Thierstein, die bei den Erneuerungswahlen am 7. März nicht mehr antreten, ist in keiner Amtei höher. Von den 13 Parlamentariern werden sich 4 der Wiederwahl nicht stellen.

«Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Regierungen in der Schweiz stabil. Das ist viel wert. Bei den aktuell stattfindenden Impfungen gegen das Coronavirus könnte die kantonale Informationspolitik besser sein. Für viele Leute im Schwarzbubenland ist nicht klar, wo sie sich wann impfen lassen können. Gerade in Regionen, die an andere Kantone grenzen, wäre es wichtig, die Menschen ausführlich zu informieren.»

«Einleitend möchte ich sagen, dass ich mich nicht allzu sehr für Kantonspolitik interessiere. Ich habe jedoch ein konkretes Anliegen: Vor einigen Jahren wandte ich mich wegen der sanierungsbedürftigen Talstrasse zwischen Flüh und Mariastein an den Kanton. Man sagte mir, dass dies bald in Angriff genommen werde. Bis heute ist aber nichts geschehen. Deshalb bitte ich darum, hier endlich tätig zu werden.»

Ob es allen Kandidierenden gelingt, eine Legislatur anzuhängen, zeigt sich Anfang März. Noch mehr Spannung verspricht der Kampf um die vier frei werdenden Sitze. FDP, CVP, SVP und die Grünen haben volle Listen mit 13Kandidaten eingereicht. Auf der Liste der SP stehen 10, auf derjenigen der Grünliberalen und Jungen Grünliberalen 4 Personen. Fast ein Viertel aller 66Antretenden ist unter 30 Jahre alt. Sieht man sich die Listen an, fallen bekannte Namen auf. Bei der SVP sind dies der ehemalige Baselbieter Landrat Guido Halbeisen und Marcel Schenker, der in Breitenbach als Gemeinderat tätig ist. Janine Graber, Lehrerin und Chefredakteurin des Online-Jugendmagazins Tize, und der Bättwiler Gemeinderat Glenn Steiger stechen bei der CVP ins Auge. Auffälliger Kandidat bei der SP ist Jonas Maienfisch, der in Rodersdorf im Gemeinderat sitzt. Bei den Grünen hat sich Florian Lüthi, Geschäftsführer der Grünen Solothurn, aufstellen lassen. Obwohl er in Dornach als Gemeindepräsident zurücktreten will, kandidiert Christian Schlatter auf der Liste der Grünliberalen.