Schwimmbäder, Gymnasien und Sportanlagen dürfen wieder öffnen

Die Lockerungen, die der Bundesrat am Mittwochnachmittag mitgeteilt hatte, haben nun auch Auswirkungen auf den Kanton Basel-Stadt. Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer informiert in einer Online-Medienkonferenz über die nächsten Schritte. Er sagt: «Jetzt ist Zeit für einen Ausblick. Und dieser stimmt mich zuversichtlich.»

Ab dem 6. beziehungsweise 8. Juni werden in wird der Unterricht in den Basler Mittelschulen wieder in den Schulhäusern aufgenommen, teilt Cramer mit. Die Distanz zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen müsse zwar aufrechterhalten bleiben. «Aber wir wollen wieder Unterricht haben für die letzten drei Wochen bis zu den Sommerferien», sagt der Erziehungsdirektor. Der Kanton sei zudem zuversichtlich, dass nach den Sommerferien das neue Schuljahr normal begonnen werden könne.

Sportler dürfen ab 6. Juni wieder fast normal trainieren

Weiter sind ab kommender Woche Exkursionen von Schulklassen wieder erlaubt. Zudem können in Kindertagesstätten und Spielgruppen neue Kinder aufgenommen werden, was laut Cramer für viele Eltern «eine enorme Erleichterung» darstellt. Auch die Gruppengrössen werden nicht mehr eingeschränkt.

Auch für den Sport in Basel haben die Lockerungen Auswirkungen. Cramer sagt: «Jetzt dürfen wir das Training auf den Anlagen ab dem 6. Juni fast wieder normal ermöglichen.» Schwimmbäder und Sportanlagen könnten wieder öffnen. Noch werde es jedoch gewisse Einschränkungen wie etwa begrenzte Besucheranzahlen geben. Steve Beutler, Leiter des Basler Sportamts, sagt: «Die Freude ist riesig. Ein Schritt in die Normalität kann im Sport gemacht werden.» (sil)