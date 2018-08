Zuerst musste das nötige Geld her: 150'000 Franken kamen an Lotteriegeldern aus dem Baselbieter Swisslos-Fonds. 88'000 Franken steuerte das Bundesamt für Kultur bei. Dann stellte die eigens dazu gegründete Stiftung Burg Witwald ihr Stiftungsvermögen über 100'000 Franken für die Instandsetzung und den späteren Unterhalt zur Verfügung. Nicht zu vergessen die vielen Spenden von Privaten und Firmen sowie nicht in Rechnung gestellte Fronarbeiten des Zivilschutzes Oberes Baselbiet, von Zivildienstleistenden der Stiftung Baustelle sowie der Feuerwehr Bölchen.