Rot-Grün tritt mit Viererticket auf

Wahlkampf Bezahlbarer Wohnraum, Gleichstellung der Geschlechter, besseres Sozialnetz, reiches Kulturangebot und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Ziele der Basler SP und der Grünen sind breit gefasst. Am Mittwochmorgen traten die vier für den Regierungsrat Kandidierenden – Elisabeth Ackermann, Tanja Soland, Beat Jans und Kaspar Sutter – erstmals gemeinsam auf. Als Team wolle man «die Erfolgsgeschichte von Rot-Grün» weiterschreiben.

Mit dem Slogan «Gutes stärken, Neues bewegen» starten die vier Kandidierenden in den Wahlkampf. Ackermann will sich in ihrer zweiten Amtszeit als Regierungsratspräsidentin auf die trinationale Zusammenarbeit sowie die Basler Kultur fokussieren. Für Jans steht der Klimaschutz weit vorne auf der Liste. Soland stürzt sich derweil gleich in ihren zweiten Wahlkampf innert eines Jahres: Sie will mit mehr Transparenz bei den Finanzen und bezahlbarem Wohnen beim Basler Stimmvolk punkten. Und Sutter nennt das Schaffen von Arbeitsplätzen als politischen Schwerpunkt. (sil)