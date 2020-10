Nun ist es offiziell: Ende Oktober kommt die Solidaritäts-Plakette in den Verkauf

Wie Recherchen dieser Zeitung bereits im September zeigten, planen die Larvenmacher als finanzielle Unterstützung in der Coronakrise eine Solidaritäts-Plakette, die in der Stadt und auf dem Land an Fasnachtsfreunde verkauft werden soll.

Wie einem Instagram-Post des Ateliers Charivari zu entnehmen ist, wird die Idee der Solidaritäts-Plakette nun in der kommenden Woche in die Tat umgesetzt. Wie die Plakette aussieht, ist aktuell noch unklar.