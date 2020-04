Leere Betten wegen Corona: Deshalb beantragen jetzt sogar Basler Privatspitäler Kurzarbeit

Auf den ersten Blick scheint die Situation paradox: Während der vergangenen Wochen dreht sich die Strategie eines ganzen Landes darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Doch gleichzeitig stehen einige Spitäler praktisch leer. Sie müssen Kurzarbeit beantragen und rechnen mit riesigen finanziellen Einbussen. Auf den zweiten Blick löst sich dieser scheinbare Widerspruch auf. Der Bundesrat hat den Gesundheitsinstitutionen verordnet, nur noch notwendige Eingriffe vorzunehmen. Geplante Operationen wie etwa an Knie- oder Hüftgelenken sind aufgeschoben. Gerade in einer vielfältigen Spitallandschaft wie hierzulande trifft die Coronakrise einige Player hart.

Stephan Fricker, CEO der Basler Merian-Iselin-Klinik für Orthopädie und Chirurgie, sagt: «Für unsere Klinik hat die aktuelle Situation mit noch nicht absehbarem Ende massive wirtschaftliche Folgen.» Momentan betrage das Volumen «etwa 10 bis 20 Prozent des Normalgeschäfts». Sie werden das Spital «sicher weit über das Jahr 2020 hinaus» beschäftigen.

Noch steht das Basler Claraspital etwas besser da. Der Rückgang der stationären Eingriffe belaufe sich in den letzten beiden Märzwochen auf rund 35 Prozent. Der Grund liegt auf der Hand: Das Spital ist auf Onkologie, Kardiologie und das Bauchzentrum spezialisiert. In diesen Bereichen lassen sich Eingriffe oft nicht aufschieben. Der ambulante Bereich ist indes um die Hälfte geschrumpft; auch deshalb, weil viele Patienten jetzt nur zögerlich den Notfall aufsuchen – obwohl sie ihn bräuchten.

Vor allem das Claraspital ist derzeit stark eingebunden im Kampf gegen Corona. «Finanziell führt diese zu einem substanziellen Ausfall an Erträgen für das Claraspital», sagt aber Sprecherin Trix Sonderegger. Denn die Prognosen sehen schlecht aus: «Im April gehen wir im stationären Bereich von einem Rückgang von bis zu 50 und im ambulanten Bereich von bis 75 Prozent aus.»

Kurzarbeit – selbst im Kantonsspital Baselland?

Die Folge der wirtschaftlichen Misere: Mehrere Spitäler beantragen derzeit Kurzarbeit. Darüber berichtete gestern die Schweizerische Nachrichtenagentur SDA. Aktuell haben die Merian-Iselin-Klinik, das Claraspital, das Bethesda-Spital und die Klinik Hirslanden um staatliche Unterstützung gebeten.

Etwas anders präsentiert sich die Lage in den beiden grossen öffentlichen Spitälern, dem Universitätsspital Basel (USB) und dem Kantonsspital Baselland (KSBL).