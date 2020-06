In Röschenz heizen Leserbriefe den Wahlkampf an

Am 28. Juni wird in Röschenz der neue gewählt. Dabei wird der bisherige Amtsinhaber Remo Oser (CVP) vom Gemeinderat und Kirchenratspräsident Holger Wahl (Freie Wähler) herausgefordert. Erstaunlich emotional wird nun der Wahlkampf geführt, wobei vor allem die Führungsqualitäten von Oser in Frage gestellt werden.