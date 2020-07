In achtzig Tagen um die eigene Welt: Der wegweisende Charakter des Autonomen Jugendzentrums von Basel

Am 14. Februar 1981 haben Jugendliche im Anschluss an eine Demonstration ein leerstehendes Industriegebäude besetzt. Es war eine alte Coop-Schuhfabrik an der Hochstrasse 16, die zuletzt von der Post verwendet worden war und deren Abrissdatum bereits feststand. «Was ich mit diesem AJZ wollte, war, dass es einen Ort gibt, an dem so etwas wie ein Freistaat entstehen kann. Wo es keine vorgeschriebenen Gesetze gibt. Wo die Gesetze entstehen müssen.» So erklärt eine AJZlerin zu Beginn von «Es herrscht wieder Frieden im Land», welche Hoffnungen sie in das Projekt gesteckt hatte. Im Verlauf des 30-minütigen Films über das Jugendzentrum werden Bilder aus dem Innern des Hauses und von Demonstrationen für das AJZ gezeigt und es kommen «Bewegte» sowie Gegnerinnen und Gegner der «Chaoten» zu Wort.

Videoaufnahme in Schwarz-Weiss. Die Kamera schwenkt erst über die Dächer von grauen Gebäuden, dann über Gleise. Träge fahren Züge in verschiedene Richtungen. Die Szene ist unterlegt von rhythmischen Trommeln. Dann erscheint collageartig der Schriftzug: «Am 14. Februar haben sich Basler Jugendliche ihr AJZ genommen.» Das ist die Eröffnungssequenz des Films «Es herrscht wieder Frieden im Land» von 1981. Frieden – oder zumindest Ruhe und Ordnung – herrschten in Basel erst wieder, nachdem ein dreimonatiges Experiment gewaltsam beendet und das Autonome Jugendzentrum (AJZ) hinter dem Bahnhof geräumt worden war.

Im mehrstöckigen Gebäude an der Hochstrasse, laut einem zeitgenössischen Handbuch «Europas grösstes Autonomes Jugendzentrum», hatte es ausreichend Platz für alle Bedürfnisse und Vorlieben: Veranstaltungssäle, Wohnzimmer, Sitzungszimmer, Matratzenlager, eine «Beiz», ein Frauenzimmer. Aber auch ein Kiffer- und ein Alkizimmer. Organisiert haben sich die teilweise im AJZ wohnhaften Jungen in Arbeitsgruppen und Vollversammlungen. Nicht alle. Es war tatsächlich eine Art Freistaat, der naturgemäss nicht bei allen für Begeisterung sorgte. Wie Rolf Schenk im Basler Stadtbuch von 1981 festhält, zeigten sich «die lärmgeplagten Anwohner» wenig duldsam. Es bildeten sich Bürgerwehren und Gruppen sogenannter «Faschos» und Rocker, die das AJZ und seine Bewohner auch mal mit Schlagwaffen und Molotowcocktails angriffen.

Eines dieser Probleme waren die Drogen, insbesondere das während der Achtzigerjahre immer populärer werdende Heroin. So gab es im AJZ auch einen Fixerraum, in dem sich die Heroinsüchtigen häufig aufhielten und konsumierten. Während der kurzen Lebensdauer des AJZ fingen einige an, Heroin zu spritzen, die das vorher nicht getan hatten. Der Freiraum zog nicht nur Autonome, sondern auch Drogendealer an. Diese brachten wiederum eine grosse Gewaltbereitschaft mit. Die Zustände im AJZ verwahrlosten zunehmend. Und es gab das Gerücht, dass die Polizei in der Stadt aufgegriffene Junkies gezielt ins AJZ schickte: Einerseits, um alle «Probleme» gebündelt an einem Ort zu wissen, andererseits, um den AJZlern das Leben schwer zu machen, so die Annahme.

Das AJZ hatte wegweisenden Charakter

Wieso sich um ein Experiment kümmern, das nur drei Monate lang existiert hat? Hier sind sich ehemalige Bewegte und Historiker einig: Weil ohne diesen Kampf nach Freiraum auch die nachfolgenden Zwischennutzungsprojekte nicht denkbar gewesen wären. Nach einigen gescheiterten Versuchen, ein neues AJZ zu gründen, entstand 1986 ein ähnliches Projekt in der Alten Stadtgärtnerei. Es war, wie die ehemals «Bewegte» Christine Haller sagt: «das Produkt, dass wir uns alle gewünscht hatten. Weil es nicht abgefuckt war. Es war etwas Positives.» 1990 folgte der Werkraum Schlotterbeck, zehn Jahre später das nt/Areal und dann der Hafen. Alle Räume, die in Basel seit 1981 temporär für alternative und kreative Lebensformen genutzt werden konnten, stehen in der gleichen Tradition. Der Film endet mit einer Aufnahme des geräumten AJZ, dessen Eingang von Polizisten bewacht wird. Die Kamera schwenkt über die Graffiti an der Fassade des Gebäudes an der Hochstrasse, bevor sie sich immer weiter entfernt.

Nachgefragt bei Christine Haller